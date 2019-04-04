Alparslan Türkeş Edremit'te Anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edremit İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından ortaklaşa düzenlenen törende, Başbuğ Alparslan Türkeş vefatının 22. yıl dönümünde dualarla anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edremit İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından ortaklaşa düzenlenen törende, Başbuğ Alparslan Türkeş vefatının 22. yıl dönümünde dualarla anıldı.



Kurşunlu Camii önünde öğle namazı sonrası öncesi mevlidi şerif okutuldu.



Anma törenine, MHP'li Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabulut, Ülkü Ocakları Başkanı Saim Çetin Gürkan, kadın ve gençlik kolları başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı; 'Başbuğ Alparslan Türkeş bu ülkenin siyasi tarihine değer katan çok önemli bir isimdir. Ülkücü fikriyatın altyapısını oluşturan bir liderdir. Onu hatırlamak, anmak ve anlatmak bizim görevimizdir. MHP'nin kurucusu olarak onu her zaman kalbimizde yaşatıyoruz" dedi. Namaz sonrası katılanlara pilav ve ayran ikram edildi - BALIKESİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü

Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi

Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Taziye Telefonu