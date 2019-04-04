Son Dakika Haberleri: Alparslan Türkeş Edremit'te Anıldı

Alparslan Türkeş Edremit'te Anıldı

6 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edremit İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından ortaklaşa düzenlenen törende, Başbuğ Alparslan Türkeş vefatının 22. yıl dönümünde dualarla anıldı.

Alparslan Türkeş Edremit'te Anıldı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edremit İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından ortaklaşa düzenlenen törende, Başbuğ Alparslan Türkeş vefatının 22. yıl dönümünde dualarla anıldı.

Kurşunlu Camii önünde öğle namazı sonrası öncesi mevlidi şerif okutuldu.

Anma törenine, MHP'li Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabulut, Ülkü Ocakları Başkanı Saim Çetin Gürkan, kadın ve gençlik kolları başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı; 'Başbuğ Alparslan Türkeş bu ülkenin siyasi tarihine değer katan çok önemli bir isimdir. Ülkücü fikriyatın altyapısını oluşturan bir liderdir. Onu hatırlamak, anmak ve anlatmak bizim görevimizdir. MHP'nin kurucusu olarak onu her zaman kalbimizde yaşatıyoruz" dedi. Namaz sonrası katılanlara pilav ve ayran ikram edildi - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:17 Kaynak: İHA

Politika
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