Alparslan Türkeş'i anma programı iptal edildi - Son Dakika
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Alparslan Türkeş'i anma programı iptal edildi

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir" dedi.

Alparslan Türkeş'i anma programı iptal edildi, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir" dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle merhum Alparslan Türkeş'i anma töreninin iptal edildiğini açıkladı. Yalçın, "Çin'de ortaya çıktıktan sonra 200 civarında ülkede görülmeye başlayan korona virüsün özellikle Avrupa ülkelerinde tehditkar bir hızla yayılma istidadı göstermesi karşısında başından beri Türkiye'de titizlikle alınan tedbirler daha da arttırılmıştır. Korona virüsün bütün dünyada insanlığı tehdit ettiği nazik bir dönemde hükümetçe sıkılaştırılan tedbirlere eksiksiz uyulması sadece toplum sağlığı bakımından değil, ülkemizin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.


Covid-19 salgınıyla mücadelenin başarıya erdirilmesi açısından gayret gösteren sağlık personelini takdirle anan Yalçın, "Korona virüsle mücadelenin başarıyla devam ettirilmesi açısından kendi hayatlarını düşünmeden görev aldıkları ön cephede fedakarca gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın iş yükünün arttırılmaması ve sergiledikleri insanüstü çabaların sürdürülebilir olması hatırda tutulması gereken bir husustur. Diğer taraftan halkın sağlığı, rahat ve huzuru için hükümetçe alınan kararların uygulanmasını sağlamak üzere sorumluluk bilinci içinde görev yapan güvenlik güçlerimizin gayret ve emeklerinin heba olmaması, bu konudaki uyarılara ciddiyetle kulak verilmesine bağlıdır" açıklamasında bulundu.


MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarınca verilen karar doğrultusunda 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Alparslan Türkeş'i anma programının iptal edildiğini ifade eden Yalçın, "Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir" dedi. - ANKARA

Alparslan Türkeş, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:04 Kaynak: İHA

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