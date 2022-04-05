Alparslan Türkeş için Suluova'da mevlit okutuldu - Son Dakika

Ülkü Ocakları Suluova İlçe Başkanlığı tarafından, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu.

Suluova Ülkü Ocaklarında düzenlenen programda, Türkeş'in vefatının 25. yılı dolayısıyla Kur'an okunarak dua edildi.

Suluova Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Güler, Alparslan Türkeş'i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Türkeş'in fikirleriyle Türk milletinin gönlünde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Güler, "Alpaslan Türkeş'in ömrünün her aşaması, Türk milleti için eşsiz bir çaba ve emeğin ekseninde şekillenmiş ve yaşanmıştır. Kendisi ilk gençlik yıllarında kahraman bir Türk subayı, devamında Türk-İslam sentezi ve dokuz ışık doktrinini şekillendiren bir düşünür, aktif siyasal hayatı ile mücadeleci bir lider, teşkilatçı yönü ile eşsiz bir devlet adamı olarak tarih sahnesinde ve Türk milletinin gönlünde yerini almıştır." ifadelerini kullandı.