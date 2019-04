Alparslan Türkeş'in Vefatının 22. Yıl Dönümü

Milletvekili Taytak mesajında, Alparslan Türkeş, Türk'ün yaşadığı her yere umut güneşi gibi doğan milli bir heyecan, milliyetçi bir kılavuz ve Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusu olduğunu kaydetti.



Taytak mesajının devamında şunlara yer verdi:



"Ömrünü, Türklüğe hizmet aşkına, milletin geleceğine ve İslam'ın mübarek amaçlarına adamıştır. O, bir siyasal hareketin mimarı olmasının yanı sıra, güzel ahlakın, sağlam karakterin, sarsılmaz inancın ve ufuk ötesini gören milli bir öngörünün de temsilcisidir. Yürekten inandığı Türklük sevgisi uğruna, her türlü meşakkati göze alabilmiş, çelikten iradesi ile örnek bir inanç timsali olduğunu her daim göstermiştir. Soğukkanlı ve sağduyulu analiz kabiliyeti, Türk milletinin değerleri ve çıkarları konusundaki derin hassasiyeti, dostları ve hasımları tarafından hep kabul görmüş ve eninde sonunda da hakkı teslim edilmiştir. O'nun milli, donanımlı, sağlam ve tutarlı siyaseti, Türkiye'nin geleceği ve Türk milletinin kardeşliği için hep ümit kaynağı olmuştur.



Ne kadar övünsek azdır ki, ülküleriyle Türk milletinin öncüsü olmuş, ülkücülüğüyle Türk tarihinde sönmeyecek bir kıvılcım çakmıştır. Allah'a olan inancın, devlete olan bağlılığın, millete olan sadakatin birbiriyle çatışmadan, uyum içinde nasıl bir arada bulunacağını kendi yaşantısı ve koyduğu ilkeleri ile herkese göstermiştir.

Hep cesaret timsali olmuştur, günden güne çığ gibi büyüyen ülkü davasının büyük ve dengesiz adımlar yerine, ufak ve sabırlı adımlarla gerçekleşeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Fikirlerimizin, ideolojilerimizin mimarı Partimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı başbuğumuz Alparslan Türkeş'i vefatının 22'inci yılında rahmet, minnet ve özlem ile anıyorum.

Mekanı cennet, kabri nur olsun.

Emaneti emin ellerde, davası yaşıyor ve Allah'ın izniyle dimdik ayaktadır."

