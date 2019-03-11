Son Dakika Haberleri: Alparslan Türkeş Kavşağı Işıl Işıl Görüntüsüyle Göz Kamaştırıyor

Alparslan Türkeş Kavşağı Işıl Işıl Görüntüsüyle Göz Kamaştırıyor

38 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katılımıyla ikinci etabının ve yan yollarının açılışı yapılan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın gece görüntüsü de büyük beğeni topladı.

Alparslan Türkeş Kavşağı Işıl Işıl Görüntüsüyle Göz Kamaştırıyor, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katılımıyla ikinci etabının ve yan yollarının açılışı yapılan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın gece görüntüsü de büyük beğeni topladı.

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Köprülüğü Kavşağı'nın ikinci etabı ve yan yolları geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katılımlarıyla Türkiye'nin hizmetine açılmıştı. Drone ile havadan gece görüntülenen kavşağın ışıl ışıl görüntüsü vatandaşların da beğenisini kazanırken Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin kavşağın hayırlı olmasını dileyerek, "Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'mızın ikinci etabı ve yan yollarını geçtiğimiz günlerde hizmete açmıştık. Bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Söz verdiğimiz gibi Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağımız artık Türkiye'nin hizmetinde. Işıl Işıl gece görüntüsüyle de göz kamaştırıyor. Bizlere bu projenin yapımında en başından bu yana desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağımız Turgutlu'muza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

Cengiz Ergün, Köprülü, Manisa, Alparslan Türkeş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel

Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti "Ezan Islıklandı" Diyen İktidara Yakın Gazeteci: Yanlış Bilgi Verdiğim İçin Özür Dilerim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:06:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alparslan Türkeş Kavşağı Işıl Işıl Görüntüsüyle Göz Kamaştırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]