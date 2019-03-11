Alparslan Türkeş Kavşağı Işıl Işıl Görüntüsüyle Göz Kamaştırıyor
38 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katılımıyla ikinci etabının ve yan yollarının açılışı yapılan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın gece görüntüsü de büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
'ün de katılımıyla ikinci etabının ve yan yollarının açılışı yapılan Alparslan Türkeş Köprülü
Kavşağı'nın gece görüntüsü de büyük beğeni topladı. Turgutlu
tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Köprülüğü Kavşağı'nın ikinci etabı ve yan yolları geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katılımlarıyla Türkiye
'nin hizmetine açılmıştı. Drone ile havadan gece görüntülenen kavşağın ışıl ışıl görüntüsü vatandaşların da beğenisini kazanırken Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin
kavşağın hayırlı olmasını dileyerek, "Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'mızın ikinci etabı ve yan yollarını geçtiğimiz günlerde hizmete açmıştık. Bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Söz
verdiğimiz gibi Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağımız artık Türkiye'nin hizmetinde. Işıl Işıl gece görüntüsüyle de göz kamaştırıyor. Bizlere bu projenin yapımında en başından bu yana desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağımız Turgutlu'muza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:28 Kaynak: İHA
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