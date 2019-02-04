Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı Açılışa Hazırlanıyor

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağının ikinci etap çalışmalarında sona gelindi.

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağının ikinci etap çalışmalarında sona gelindi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi finansmanıyla Turgutlu Belediyesinin ortak projelerinden biri olan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağında son düzlüğe girildi. Bir yandan asfaltlama çalışmalarının devam ettiği, diğer yandan hem peyzajı hem de demir korkuluklarının montajının başlandığı ikinci etap çalışmaları sonrasına kavşağın kısa süre içerisinde açılması hedefleniyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bilindiği üzere Türkiye'nin en uzun battı-çıktısına sahip kavşağımızın birinci etabının ardından ikinci etabında da çalışmalar son sürat devam ediyor. Yan yoların asfaltlama çalışmasında sona gelindi. Drone ile de görüntülediğimiz kavşağımızda proje artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Fotoğraflarda da görünecektir yapılan çalışmanın ne kadar mühim ve gerekli olduğu. Kavşağın yapım çalışmaları sırasında trafik sıkışıklıklarının yaşandığı da oldu. Fakat çalışmalar tamamlandığında halkımız ne kadar önemli ve faydalı bir çalışma olduğunu anlayacaklar. Projemize en başından bu yana desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Kavşağımız şimdiden Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

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