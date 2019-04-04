Son Dakika Haberleri: Alparslan Türkeş Manisa'da Anıldı

Alparslan Türkeş Manisa'da Anıldı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum Alparslan Türkeş vefatının 22. yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen lokma hayrıyla anıldı.

Alparslan Türkeş Manisa'da Anıldı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum Alparslan Türkeş vefatının 22. yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen lokma hayrıyla anıldı.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden ve MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş anısına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde lokma hayrı düzenlendi. Merhum Türkeş anısına yapılan lokma hayrına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, MHP İl Yönetimi ile ilçe yönetimleri de katıldı. Lokma hayrında dua okundu. Milliyetçi Gençliğin yetişmesinde büyük emeği olan devlet adamı Alparslan Türkeş'in ebediyete uğurlanmasının 22. yılında bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, merhum Türkeş'e Allah'tan rahmet dileklerini ileterek yapılan hayırların kabul olmasını temenni etti.

Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü de Türkeş için lokma hayrı düzenledi. Düzenlenen Lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

MHP, Alparslan Türkeş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Taziye Telefonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alparslan Türkeş Manisa'da Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]