Alparslan Türkeş Nazilli'de unutulmadı - Son Dakika

Nazilli Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş'in 24. ölüm yıl dönümü nedeniyle Belediye önünde pilav tavuk hayrı gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Hizmet binası önünde gerçekleştirilen 5 bin kişilik pilav hayrında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı temsilen ev sahipliği yapan Başkan Yardımcısı Şahsettin Polat'a AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı üyeleri, daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Şehir dışında olmasından dolayı pilav hayrına katılamayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan "Alparslan Türkeş Başbuğ'umuz bizim fikir hayatımızda çok kıymetli ve örnek aldığımız bir liderdir. Her fırsatta gençlere verdiği önemi "Gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin. Yere düşürmeyin." sözleri ile ifade etmiştir. Fikirlerini ve ideallerini yaşamaktan ve yaşatmayı ideal edinmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Vefatının 24. sene-i devriyesinde Ülkücü Hareketin mimarı, Türk Dünyası'nın bilge lideri, dava ve devlet adamı "Başbuğ" Alparslan Türkeş'i özlem, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Böyle birleştirici bütünleştirici organizasyonlarda bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak ise "Bugün Nazilli Belediyemizin nezdinde gerçekleştirilen ülkücü hareketin lideri Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Rahmetli Alparslan Türkeş'i yad etmek için hep birlikte bulunuyoruz. Bu hayır vesilesi ile kendisine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Böyle birleştirici bütünleştirici organizasyonlarda bulunmak bizleri de mutlu ediyor Nazilli Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren de, "Böyle bir günde bizleri bir araya getiren Nazilli belediyesine teşekkür ediyorum. Bu gün burada birlik ve beraberliğimizi sağlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve tüm belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Rahmetli Başbuğumuz'u hep beraber anıyoruz Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Nazilli Belediyesine düzenlenen hayırdan dolayı teşekkür eden Nazilli İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Gonca Yelkovan; "Gurur yaşıyoruz. Sevgili başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anıyoruz onu biz kalbimizde gömdük. Çünkü kimileri kalbe gömülür, kimileri toprağa. Biz Başbuğumuzu kalbimize gömdük. Her zaman anıyoruz bu özel günde burada olmak hepimize mutluluk gurur verdi. Bizler O'nun yolundan devam edeceğiz hayatımıza" dedi. - AYDIN