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Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi - Son Dakika

Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi

30.11.2021 17:06

Ankara'daki Alparslan Türkeş anma töreninde bir grubun saldırısıyla ilgili konuşan MHP lideri Bahçeli, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim" sözlerine Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz'dan cevap geldi. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Vakfımız siyaset dışı ve siyaset üstü bir kuruluş olup, hiçbir siyasi kurum ve belediye ile organik ilişkili değildir. Mansur Yavaş'ın vakfımızla da alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Bahçeli, toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli'ye, Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş'i anma programında çıkan kavga soruldu.

TEHDİT GİBİ UYARI

Soruya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı uyararak cevap veren Bahçeli, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir." ifadelerini kullandı.

Anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Bahçeli'ye Alparslan Türkeş Vakfı'ndan yanıt

"SAYIN YAVAŞ'IN İLGİSİ YOKTUR"

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz, geçen pazar günü eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anma etkinliğinde düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırı için "Nahoş, insanlığa sığmayacak, ülkücü geleneğe, töreye, edep ve adaba aykırı" ifadelerini kullanan Yılmaz şunları kaydetti:

"Vakfımız yeni kurulmuş bir Vakıf değildir, Vakfımız 1997 yılında Seval Türkeş, Ahmet Kutalmış Türkeş ve Ayyüce Türkeş tarafından kurulmuştur. Kuruluşunda ve devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve ilgisi olduğu yalanını ortada dolaştırılan Sayın Mansur Yavaş'ın alakası yoktur.

"PARTİYE YAKIN BİR TAVRIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Merhumun 104. doğum günü anmasında da karar ve uygulama aşamasında hiçbir kimsenin dahli söz konusu değildir. Toplantının düzenlenmesi kararı, iradesi ve uygulaması 'kimsenin eli altında' gelişmiş bir hadise değildir. Karar mercii, sadece Vakıf yönetimimizdir. Toplantıdan bir gün önce sosyal medyada dolaşan mesajdaki iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Vakfımız siyaset dışı ve siyaset üstü bir kuruluş olup, hiçbir siyasi kurum ve belediye ile organik ilişkili değildir. Bir partiye karşı olmak veya başka bir partiye/ partilere yakın olmak gibi bir tavrımız söz konusu değildir.

"SAVCILARIN İŞLEM YAPMAMASI TALİHSİZLİK"

Yapılan çirkin saldırının yöneteni bellidir. Bütün video görüntüleri ile failler apaçık belli olan kişilerdir. Cumhuriyet savcılıklarının ve emniyet güçlerinin resen işlem yapmaması talihsizliktir. Saldırganlar polis bilgisi altında salona girmiş daha sonra da yine polisin himayesi ile salondan kaçırılıp, selametle uğurlanmışlardır. Görüntü kayıtları çok açıktır. Bugün Cumhuriyet Savcılığına gerekli şikâyette bulunacağız. Yenimahalle Demetevler Karakolu'nda saldırıda yaralanarak rapor alan kişilerin şikâyet başvuruları söz konusudur. Bu kişiler video görüntüleri sonrasında kendilerini darp eden kişiyi teşhis etmiş bulunmaktadırlar. Bu kişi elini kolunu sallayarak gezmektedir. Bütün ilgilileri, yetkilileri görevlerini hakkıyla yapmaya ve hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz."

Anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Bahçeli'ye Alparslan Türkeş Vakfı'ndan yanıt
Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi - Son Dakika
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