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Alparslan, Vaspurakan Kalesi'ne Bizans'tan hesap sormaya gidiyor… - Son Dakika

Alparslan, Vaspurakan Kalesi'ne Bizans'tan hesap sormaya gidiyor…

19.11.2021 10:53
Alparslan, Vaspurakan Kalesi'ne Bizans'tan hesap sormaya gidiyor…

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde bir araya geldiği, senaryosu, oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile dikkat çeken Alparslan: Büyük Selçuklu, üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

"Alparslan: Büyük Selçuklu"Baba hasreti çeken Akça'nın tercihine olacak?

TRT 1'in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu' 22 Kasım Pazartesi günü üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. İkinci bölümüyle de üç kategoride reyting birincisi olan Alparslan Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 22 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak üçüncü bölümünde neler olacak:

Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi'ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis'in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçlar. Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça'yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır? Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas'ı görevlendirir. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan'ı görür. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar. Alparslan bu planda başarılı olabilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu, Selçuklu, Bizans, Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alparslan, Vaspurakan Kalesi'ne Bizans'tan hesap sormaya gidiyor… - Son Dakika


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