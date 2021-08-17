Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın

Eskiden mankenlik yapan ve dizilerde oynayan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Alpaslan'ın son dakikada attığı depara Şancı'dan esprili bir yorum geldi.

"BENİM PEŞİMDEN KOŞMADIN BE"

Alpaslan son gücüyle koşup rakibin önüne kaydıktan sonra şutu engelledi. Alpaslan'ın sürati, hırsı, takım arkadaşlarından da takdir gördü. Bu anlara taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Ebru Şancı da esprili şekilde eşini yücelten bir paylaşım yaptı. Şancı paylaşımına, "Benim peşimden böyle koşmadın be" diye not düştü.