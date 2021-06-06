Alpaslan Mahallesi Muhtarı kura ile belirlendi - Son Dakika

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Muhtarlığı seçimlerinde Fatih Çalışkan ve Yalçın Sezgin 1155'er oy aldı. Seçim kurulunda yapılan kurada Yalçın Sezgin muhtar olarak seçildi.

Alpaslan mahallesinde 6 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde Fatih Çalışkan ve Yalçın Sezgin 1155'er oy aldı. Melikgazi İlçe Seçim Kurulunun yaptığı kura çekimi sonucu adaylardan Yalçın Sezgin seçimi kazandı. Diğer adaylar Filiz Eğilmez 1018, İfakat İpekliler 854, Gülhan Gündoğan Bayraktar 270, Ebru Eğlenceoğlu 227 oy aldı. Alpaslan mahallesinde 17 bin 917 seçmen ve 58 sandık bulunuyor. - KAYSERİ