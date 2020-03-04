Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak - Son Dakika Magazin

Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

6 saat önce

Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol, UçanKuş TV'ye konuştu.

Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak, System.String[]

Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol, UçanKuş TV'ye konuştu. Özmol, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.



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TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:32 
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