Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e övgü Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün sarı-kırmızılı takım için sonuna kadar mücadele edeceklerine inandığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk için düzenlenen ve Mustafa Cengiz'in video konferans yöntemiyle katıldığı imza töreninde, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak hazır bulundu.

Mustafa Cengiz, iki futbolcuyu da uzun zamandır takip ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Genç futbolcular. Bizde 30'una yaklaşan futbolcuyu hemen yaşlandırıyorlar ama öyle değil. Alpaslan'ın verdiği mücadeleyi unutmam mümkün değil. Şahsen benim hep beğendiğim bir futbolcuydu. Ben hiçbir zaman oyuncu seçme lüksüne sahip bir başkan olmadım. Seçmem de. Her zaman teknik ekibe bırakırım. Ozan Kabak hariç. Alpaslan'da savaşçı karakteri hep gördük. Attığı penaltıları, soğukkanlılığını, sahada ölümüne verdiği mücadeleyi izledik. Aynı mücadeleyi Galatasaray'da da vereceğine inanıyorum. Alpaslan gibi insanlar bulunduğu her takıma enerji ve ruh katar. Bunu biliyorum. Aynı sözleri Aytaç için de söylemek durumundayım. Aytaç'ı da Eskişehirspor, Trabzonspor dönemlerinden beri izledim. Her teknik direktörün arayabileceği bir futbolcuydu. Bizde o tarzda Felipe Melo vardı ve taraftarımız onu çok severdi. Kafasını toptan sakınmayan tarzda futbolcular. Onların hep bizde olmasını istemişimdir. Ne güzel ikisi de aramızda."

Mustafa Cengiz, görev sürelerinin gelecek hafta sona ereceğini hatırlatarak, "Ben ayrılıyorum ama şunu bilsinler ki kalplerimiz onlarla. Başkanlığa kim gelirse gelsin, onlar da bu değerli oyuncularımızla beraber olacak. Tek istirhamım, yönetici ve benzeri sürtüşmelerine girmesinler. Kim onlara konu açmak istiyorsa o mekandan kalksınlar. Bizden de olabilir, başka yerlerden de olabilir. Dinlemesinler. Yöneticilerin çektiği sıkıntı ve dertler çok farklı, sizin uğraştıklarınız çok farklı. Siz direkt bizi sahada temsil ediyorsunuz. Biz de böyle bir vesileyle çıkıyoruz. Bunu bile eleştirenler olacaktır. Futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Candan ve samimi olarak, sonuna kadar Galatasaray için mücadele, aileleri için mücadele, camia için mücadele istiyorum. Bunu yapacaklarına da inanıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak da Galatasaray'ı tercih ettikleri için Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e teşekkür ederek, "Aslan gibi aslan oldukları için şahsım adına, başkanımız Mustafa Cengiz adına çok teşekkür ediyorum. Kasamızdan bonservis için hiç para çıkmadan biz bu iki kardeşimizi Galatasaray'a kazandırdık. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Camiamıza güç katacaklar. Hep beraber olacağız, birlik olacağız. O güzel günlere hep birlikte koşacağız. Hem Alpaslan Öztürk'e hem de Aytaç Kara'ya, 'Yuvanıza hoş geldiniz.' diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Futbolcular kendilerine güveniyor

İmza töreninde konuşan futbolculardan Alpaslan Öztürk, uzun yıllar Galatasaray forması giymeyi arzuladığını belirterek, "Hem Abdurrahim başkanıma hem Mustafa Cengiz başkanıma hem de camiaya teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan ve başkanlarımızdan gelen teveccüh ile burada istendiğimi hissederek geldim. Bu benim için çok önemliydi. Buraya gelmek, böyle büyük bir takıma gelmek hiçbir futbolcu için kolay değil. Allah nasip etti. Gerçekten büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah enerjim ve yeteneğimle bu takıma çok şey katmaya geldim. İnşallah uzun süre Galatasaray forması giyer ve başkanımın da dediği gibi güzel günlere yürürüz." ifadelerini kulandı.

Aytaç Kara da Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Abdurrahim başkanımızın dediği gibi evime geldim. Çünkü burası benim hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü kara çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. İki seneden beri taraftarlarımızla Kovid-19 sebebiyle birlikte değiliz. Bu bizim için çok zor bir süreçti. Umarım önümüzdeki sezon sağlıklı bir şekilde taraftarlarımızla, bu büyük camiayla şampiyonluklara kaldığımız yerden devam ederiz. Buna inancım tam. Bunun için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle bunu başaracağımıza inanıyorum. Şu anda kelimelerle mutluluğumu anlatamam. Başkanımın da dediği gibi, evime hoş geldim tekrar."

Bu arada sağlık kontrolünden geçirilen Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, Galatasaray Müzesi'ni de gezdi.