Alpaslan Öztürk için transfer açıklaması! 'Galatasaray ve Fenerbahçe...'

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Alpaslan Öztürk transferi için düğmeye bastı. 27 yaşındaki oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

Alpaslan Öztürk'ün transferi hakkında menajerinden açıklama geldi.

"TEKLİFLER VAR"

Radyospor'a konuk olan Alpaslan Öztürk'ün menajeri Ömer Kızılkoca, "3-4 aylık süreçte yazılı ve görsel basında Alpaslan Öztürk'ün transferi hakkında haberler var. Alpaslan'ın Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor. Alpaslan için Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den gelen teklifler var." ifadelerini kullandı.

MEHMET SEPİL'İN SÖZLERİ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Alpaslan'ın görüştüğünü ifade eden Kızılkoca, "Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Alpaslan ile konuştu ve gelen tekliflerin olduğunu söyledi. Alpaslan'ın şu anda belirsizlikten dolayı kafası biraz karışık. Alpaslan, Belçika'dan İstanbul aktarmalı ailesinin yanına Bodrum'a geçti. Transfer için İstanbul'a gelmedi." dedi.