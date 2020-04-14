Alpaslan Öztürk: Küsmedim, bırakıp kaçmadım - Son Dakika
Son Dakika Spor Alpaslan Öztürk: Küsmedim, bırakıp kaçmadım - Son Dakika Spor

Alpaslan Öztürk: Küsmedim, bırakıp kaçmadım

6 saat önce

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, Skorer Instagram hesabının canlı yayınında soruları yanıtladı.

Alpaslan Öztürk: Küsmedim, bırakıp kaçmadım, System.String[]
Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, Skorer Instagram hesabının canlı yayınında soruları yanıtladı.

Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan ve izleyenlerin merak ettiklerine de cevaplar veren yıldız futbolcunun açıklamaları şunlar oldu:

" Türkiye'de seyirci yok taraftar var. Bazı oyuncular taraftarla daha iyi oynar bazıları sakınır çekinir. Ben onlarla daha iyi oynayan biriyim."

"Ben Göztepe'de mutlu olduğumu üstüne basarak söyledim. Bizim taraftarlar o kısmını atlamışlar. Ben Göztepe'de mutluyum. Bu formayı giymekten mutluyum. 1 senelik sözleşmem var. Hedefim Göztepe'yi Avrupa'ya taşımak. Önümüzdeki sezonun sonunda başkanla otururuz. Devam etmek isterse bana iletir. Eğer istemezse elimizdeki opsiyonları değerlendiririz."

EBRU ŞANCI DA CANLI YAYINA KATILDI

Yayına katılan Ebru Şancı ise eşiyle ilgili, "Kocam topçu olmasa kuaför olurdu. Kaynaklarımı söktü. Saçımı her şeyimi yaptı. Şu karantina bittikten sonra adamları eve sokamayacağız. Sabahtan akşama kadar çizgi film açık evde. Akşamları oyun oynuyor. PUBG artık benim kumam, ben onu hayatımda kabul ettim. Alpaslan sürekli onunla oynuyor." dedi.

"KÜSMEDİM, DARILMADIM, BIRAKIP KAÇMADIM"

Alpaslan Öztürk açıklamasında, "Beni üzen bir olay yaşadım Göztepe'de. Akhisar maçından sonra otobüsteyken Halil arkadaşımızı, alkollü taraftarlar önünü kesip otobüsü durdurduğunu gördüm. Kavgayı görünce Halil'i korumak için aşağı indim. Kimle kavga ettiğini bilmiyordum. Bir hiddetle aşağı iniyorum görüntülerden belli oluyor. Kardeşin dediğin kişi için inmez misin? İnmezsem benim karakterime yakışmazdı. İndim ve taraftarla olduğunu gördüm. 40-50 kişi vardı. İçeriye girdikten sonra Göztepe yazısını gördüm. Orada anladım taraftar olduğunu. 26 yaşındaydım ve gördüğüm en kötü olaydı. Edilmeyecek küfürler ettiler. Küsmedim, darılmadım, bırakıp kaçmadım. Bizim tek bir hedefimiz vardı bu takımı ligde tutmaktı. Biz maça çıkıyordu ve ben ile Halil'i çağırmıyordu taraftarlar. Bir futbolcu için ağır şeyler. Ne olursa olsun bu insanlar karakterli insanlar ki kaçıp gitmediler. Bizim yerimizde başkası olsa giderdi. Biz bu takımı ligde tutalım, bu şehir bunu hak ediyor dedik. İzmir muhteşem bir şehir ve ligde bir takımın olması gerekiyor. Bu da Göztepe. Göztepe'yi ligde tutmak başarı değildir ama o an hedef buydu" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN TRİP YAPMADIM"

"Ben 19 yaşında geldim. Birçok takımda oynadım. Allah nasip etti Göztepe'ye geldim. Geçen hafta sorulan soruda ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Bu forma için yeri geldi kavga ettim, maçlarda performans gösterdim. Kimse sorumluluk almazken ben sorumluluk aldım. Benim herhangi bir Göztepe'ye saygımı kim sorgulayabilir? İlk 5 hafta kimse gol atamazken ben sorumluluk alıp penaltı kullandım ilk golü attım. Bana yazılan, çizilen bu şeyleri hak etmiyorum. Sağ bek oyna dediler stoper oyna dediler oynadım. Yedek bekleyeceksin dediler yedek bekledim. Hiçbir zaman trip yapmadım. Öncelikle hedefim Göztepe sonrası Avrupa dedim. Bunda yanlış ne var? Benim bir ailem var 2 kızım var 5 ay sonra oğlum dünyaya gelecek. Önce kendi ailemin refahını düşünmeliyim. Ailem İstanbul'da yaşadığı için İstanbul dedim. Kim biliyor benim Göztepe tesislerinde kaldığını? Kim biliyor benim ailemi haftada 1 gün gördüğümü? İnsanları bunları düşünerek yazması gerekiyor. Bu pandemiyi atlatırsak yine o formayı giyip en önlerde olacağım."

"KİM GOL ATARSA ONU DÖVÜYORUZ"

"Serdar, ben, Halil, Berkan, Soner aramızda anlaşmamız var . Kim gol atarsa diğerleri onu dövüyor. Kim golü atıyorsa biz onu dövüyoruz. En son Berkan ağabey attı ona çok yüklendik (Gülerek) "

EN'LER

-Futbolcu olmasan Boksör olurdum

-Messi mi Ronaldo mu sorusuna Öztürk "Ronaldo" cevabını verdi. "Ronaldo daha komplike bir futbolcu bence

-Takımda en iyi Berkan ağabey ile bir tık daha samimiyiz"

-Takımın en çalışkanı Beto ile Titi"

-Ben büyük bir Rodallega hayranıyım. Benim forvetiM"

-Orta sahada tek bir isim var Türkiye'de o da Emre Belözoğlu.

-Defansta ise ben (Gülerek). Epureanu'yu çok beğeniyorum.

-Kaleci olarak Beto çok iyi ama benim kalecim Mert Günok.

-Takımın en komiği ben kendimi söyleyeyim

-Takımın en çok yiyen futbolcusu Göktuğ


- İstanbul
Alpaslan Öztürk, Instagram, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:34 Kaynak: DHA

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