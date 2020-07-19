Alpaslan Öztürk taburcu oluyor!

Göztepe, Galatasaray maçında kafasına aldığı darbe sonucu oyundan çıkan ve geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren Alpaslan Öztürk'ün durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynadığımız müsabakada kafasına aldığı darbe sonucu oyundan çıkan oyuncumuz Alpaslan Öztürk tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirmiş olup yapılan muayene ve tetkiklerin ardından bu sabah taburcu edilmiştir." denildi.



Öte yandan Alpaslan Öztürk de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ve bugün taburcu olacağını ifade etti.



Yetenekli oyuncu, "Dünkü maçta yaşadığım beyin sarsıntısı sonrası kaldırıldığım hastanede yapılan tetkiklerim tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok, bugün taburcu oluyorum. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.







