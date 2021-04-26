Alpaslan Uysal: "Eksik kadro ile iyi mücadele ettik"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Alpaslan Uysal, 3-0'lık Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası, eksik kadroya rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 3-0 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Alpaslan Uysal, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz de sakatlıklar neden ile eksik kadro ile gelsek de iyi mücadele ettik. Kalan iki maçımınız bitirip sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlara başarılar dilerim" dedi. - İSTANBUL