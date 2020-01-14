Alpay Özalan'dan Menemen'de spor tesisi müjdesi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Menemen'in Asarlık Mahallesi'ndeki spor tesislerinin yenileneceğini bildirdi.

Özalan, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan protokol ile spor tesislerinin yeniden yapılması için çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Sadece Menemen için değil, İzmir merkez başta olmak üzere ilçelerde spor tesisi, futbol sahası gibi ihtiyaçların karşılanması noktasında sürekli çalışma içerisinde olduğunu hatırlatan Alpay Özalan, şunları kaydetti:

"Seçim döneminde gerek spor kulüpleri gerekse spor tesislerini ziyaret ediyor, sporcularımız ve yöneticilerimizle bir araya geliyorduk. Ayrıca spor yapan genç kardeşlerimizin de taleplerini sürekli dinliyorduk. Bunlardan biri olan Menemen Asarlık'ta bulunan tesislerin yenilenmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı hemşehrilerimiz ve gençlerimizle paylaşmıştık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bakanlığımız en kısa sürede tesisleri yeniden yapıp, sporcularımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacak. İzmir'imizin dört bir yanında spor tesislerimiz var. İnşallah bundan sonraki süreçte kalitesi ve pek çok özelliğiyle bu tesisleri sporu tabana yayma politikamızla daha verimli kullanma yolunda büyük adımlar atacağız."

Özalan, sporun, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirdiğine dikkati çekerek, "Bu anlamda başta Menemen olmak üzere İzmir'e kazandırdığımız ve kazandıracağımız spor tesisleri bu misyona hizmet ediyor. Bu süreçte toplumumuzun sporu benimsemesi ve daha çok spor yapması adına da pek çok projeyi sizlerin hizmetine sunacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.