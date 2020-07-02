Alpedo-Kervan şube sayısını 8'e yükseltiyor
Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş'ta aktif olarak hizmet veren 5 şubenin yanı sıra 3 şubenin daha hizmete gireceğini söyledi.
Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş'ta aktif olarak hizmet veren 5 şubenin yanı sıra 3 şubenin daha hizmete gireceğini söyledi.
Alpedo-Kervan markasıyla Türkiye geneline 113 bin noktaya ürün sevk eden ve 15 ülkeye gıda sektöründe hizmet sağlayan firma, Kahramanmaraş'ta 3 yeni şubesiyle hizmet vermeye hazırlanıyor.
Kahramanmaraş'ın doğusu ve batısına Kervan şubelerinin konumlandırılacağını belirten Kervancıoğlu, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesine de yeni bir Kervan şubesini kazandıracaklarını söyledi. Pandemi süreci kapsamında yatırımlara ara vermediklerini söyleyen Kervancıoğu, "Biz Kahramanmaraş sevdalısıyız. Bizim Kahramanmaraş'ta şu anda 5 tane şubemiz aktif olarak çalışmalarını yürütüyor. Doğukent bölgesinde açılacak olan yeni şubemizde bir dizi incelemeler yaptık. Doğukent şubemizi de Doğukent bölgesine kazandırmış olacağız inşallah. Bu şubemizi Kurban Bayramından önce hizmete sunacağız. Tabi bu şubelerimizde kurumsal kimliğini oluşturduk, ayrıca her şubemizin özelliği var ayrı bir çeşidi var. Kervan konseptinin çizgisiyle dizayn edilen diğer şubelerimizle hijyenik ortamda müşteri memnuniyetini sürdüreceğiz. Kervan yola çıktı ve yolunda emin adımlarla devam ediyor. Tekerek bölgesine de iddialı bir projeyle Kervan kalitesinde şubemizi açacağız. Kayseri yolu üzerindeki şubemiz ise Kervanhan nasıl Gaziantep yolu üzerindeyse orası da Kayseri karayolu üzerinde yer alacak şehrin iki ucunda da Kervan kalitesinde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bu projeleri en kısa zaman da Kahramanmaraşımızı kazandıracağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:48 Kaynak: İHA
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