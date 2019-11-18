Son Dakika Haberleri: Alpedo Shop ilk şubesini Ankara'da açtı
Son Dakika Ekonomi Alpedo Shop ilk şubesini Ankara'da açtı - Son Dakika Ekonomi

Alpedo Shop ilk şubesini Ankara'da açtı

6 saat önce

Alpedo-Kervan Pastaneleri, Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini içinde barındıran ilk şubesi 'Alpedo Shop'u Ankara'da açtı.

Alpedo Shop ilk şubesini Ankara'da açtı, System.String[]

Alpedo-Kervan Pastaneleri, Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini içinde barındıran ilk şubesi 'Alpedo Shop'u Ankara'da açtı.


Ankara Batıkent'te açılışı yapılan Alpedo Shop'ta, Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan başta dondurma ve tatlı olmak üzere biber, tarhana ve çörek gibi ürünlerin satışı yapılacak. Shopta, dünyanın farklı lezzetteki kahveleri, sıcak içecekler ve doğal serinleticiler de müşterilerin beğenisine sunulacak.


Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, ikinci şubeyi İstanbul'da açacaklarını ve toplamda 60 bölgede Alpedo Shopların açılacağını söyledi. Kervancıoğlu, "Kahramanmaraşımızın yöresel lezzetlerini bünyesinde barındıran Alpedo Shop, ismiyle birinci şubemizi Ankara Batıkent'te açtık. Bu mutluluğumuzun onurunu yaşarken, şubemizde kentimize özgü geleneksel lezzetlerin ve sıcak ve soğuk içeceklerin satışı yapılacaktır. Alpedo-Kervan olarak, Kahramanmaraşımızı ülkemiz ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği indirimli kart uygulamasına öğrencilerden büyük ilgi
Başkentte toplu ulaşıma kadın eli değecek Kamyon ile turistleri taşıyan midibüs çarpıştı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 200 günde 387 milyon TL fazla verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 17:51:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alpedo Shop ilk şubesini Ankara'da açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]