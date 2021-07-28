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Alper Ademoğlu Turgutluspor'da - Son Dakika

Alper Ademoğlu Turgutluspor'da

28.07.2021 12:56
Alper Ademoğlu Turgutluspor'da, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor geçtiğimiz sezonu Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak geçiren Eyüpspor'un başarılı orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Alper Destanoğlu ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor geçtiğimiz sezonu Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak geçiren Eyüpspor'un başarılı orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Alper Destanoğlu ile sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'dan 2+1 yıllığına Turgutluspor kadrosuna katılan Alper Destanoğlu Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Alper Destanoğlu'nun imza törenine, kulüp Başkanı Taner Kestaneci katıldı. İmza töreni sonrasında konuşan Alper Destanoğlu, "Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Birçok takımdan teklif almama rağmen Turgutluspor'u tercih ettim. Çünkü buradaki proje beni heyecanlandırdı. Takımdaki arkadaşlarımla tanışma imkanı buldum. Kulüpteki herkes çok sıcakkanlı. İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur." dedi.

Alper Destanoğlu gibi başarılı bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi: "Alper Destanoğlu tecrübeli bir oyuncu. Kendisi U16 ve U17 Belçika Milli Takım kaptanlığı yapmış bir oyuncu. KRC Genk, Anderlecht, Schalke 04, Bursaspor, Eyüpspor ve son olarak Tarsus İdmanyurdu formaları giymiş bir oyuncuyu kadromuza kattık. Yaşının genç olmasına rağmen oldukça tecrübeli bir oyuncu. 2018 yılında Anderlecht'ten 750 bin Euro bonservisle Schalke 04'e transfer oldu. Alper Ademoğlu, gücümüze güç katacak bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Heyecanını görebiliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Alper Ademoğlu kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum." - MANİSA

Alper Ademoğlu Turgutluspor'da
Alper Ademoğlu Turgutluspor'da
Alper Ademoğlu Turgutluspor'da

Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Turgutluspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alper Ademoğlu Turgutluspor'da - Son Dakika Spor


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