Alper Afşin Özdemir: "Lisanslı kulüp sayısı 142'ye, esporcu sayısı 5.703'e ulaştı"

Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Campaign Türkiye dergisinin 115.sayısı için bir yazı kaleme aldı. "Çabamız, ülkemizin esporda markalaşması" başlıklı yazısında Özdemir, esporun ülkemizdeki son durumunu özetlerken, federasyon olarak imza attıkları işlerden de bahsetti.

Pandemi döneminde birçok sektörün olumsuz etkilenirken espor sektörünün büyümeye devam ettiğini dile getiren federasyon başkanı, oyun ve esporun hedef kitleye ulaşmak için en uygun araçlardan birine haline geldiğine dikkat çekti.

TESFED'in son durumundan da bahseden Özdemir, lisanslı espor kulübü sayısının 142'ye, lisanslı sporcu sayısının ise 4.174'ü erkek, 1.529'u kadın olmak üzere 5.703'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Alper Afşin Özdemir: "Bitexen TESFED Türkiye Kupası 680.305 kişi tarafından izlendi"

Bu yıl federasyon tarafından düzenlenen Bitexen TESFED Türkiye Kupası hakkında da konuşan Alper Afşin Özdemir, organizasyonun ülkemizde esporun gelişimine önemli katkı sağlayan bir organizasyon haline geldiğini ve kupadaki bazı oyunların şampiyonlarının ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil ettiğini söyledi.

Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nın istatistiklerine değinen Özdemir, Twitch ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlan turnuvanın toplamda 680.305 kişi tarafından izlendiğini dile getirdi.