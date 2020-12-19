Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Olay, Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 yaşındaki senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi.ğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.





"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"





Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.