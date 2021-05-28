Alper Atak isyan etti

Atak; "Günümüz projelerinde sosyal medya fenomenlerini çok fazla görür olduk. Asıl işi oyunculuk olan yani yıllarca bunun eğitimini alanlar sırf takipçisi az diye geri planda kalıyor. Bu durum piyasayı kötü etkiliyor. İyi işler bu sebeple erken finale gidiyor. Seyirci fenomen değil oyunculuk görmek istiyor. Fenomen diye ekrana çıkarılanlar bir gün konuşulur. Ama özlediğimiz oyunculuğu yakın zamanda bizlere ekranda gösteren Erkan Petekkaya
günlerce konuşuldu. Bu tarz işlerin fazlalaşmasını isterim" dedi.