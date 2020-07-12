Alper Atak sergisini Eylül ayında açılıyor
UNİCEF'in gönüllü elçisi oyuncu Alper Atak, Eylül'de açacağı sergisinin gelirini pandemiden etkileyen çocuklara bağışlayacağını açıkladı.
Çok sayıda TV dizisinde aldığı rolleri başarıyla canlandıran tiyatrocu Alper Atak'ın fotoğraf tutkusu, ünlü oyuncuyu sanatın bu alanında önemli bir yer edinmesini sağladı. Dünyanın pek çok ülkesinde çektiği fotoğrafları bir sergide sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Alper Atak, sergiden elde edilecek geliri çocuklara harcayacak. UNİCEF'in gönüllü elçisi oyuncu Alper Atak, sergi açarak gelirini pandemiden etkileyen çocuklara bağışlayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:41
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