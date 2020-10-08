ALPER ATEŞ'LE BEN BİLİRİM 300. BÖLÜMÜNÜ KUTLUYOR - Son Dakika

ALPER ATEŞ'LE BEN BİLİRİM 300. BÖLÜMÜNÜ KUTLUYOR

08.10.2020 20:59
ALPER ATEŞ'LE BEN BİLİRİM 300. BÖLÜMÜNÜ KUTLUYOR, System.String[]

360 TV ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, aldığı reytinglerle adından söz ettiren yarışma programı Alper Ateş'le Ben Bilirim 300. kez seyircisiyle buluşuyor.

Nisan 2019'da yayın hayatına başlayan bilgi yarışması Ben Bilirim, her gün 4 yarışmacı ile stüdyodaki eğlenceli rekabeti& ; ekran başındaki seyircilerle buluşturuyor. Sektörün deneyimli isimlerinden& ; Onur İliman'ın yapımcılığında hazırlanan programa, bugüne dek 300 bölümde& ; 5 ülkeden ve 68 şehirden,1000'e yakın yarışmacı katıldı. Pandemi sürecinde 360 TV Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altıuğ Demirel'in yayın akışında yaptığı değişiklikle internet bağlatılarıyla özel bölümlerle ekrana gelen Ben Bilirim, normalleşmenin ardından yeniden stüdyo çekimlerine başlamıştı. Ağırlıklı olarak& ; meslek gruplarından& ; öğretmen, mühendis, avukat, doktor yarışmacıların yer aldığı ve sembolik bir ödülün verildiği Ben Bilirim'de katılımcılar sunucu Alper Ateş'le birlikte 66 soruyu cevaplamaya çalışıyor.& ; Geçen sezonu ödüllerle kapatan Ben Bilirim,& ; bu hafta 300 bölümü geride bırakıyor.& ;

ALPER ATEŞ'LE BEN BİLİRİM 300. BÖLÜMÜNÜ KUTLUYOR

Nisan, Ateş, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ALPER ATEŞ'LE BEN BİLİRİM 300. BÖLÜMÜNÜ KUTLUYOR - Son Dakika Magazin

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