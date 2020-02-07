Alper Avcı: "Hedefimiz için iç sahada kaybetmemeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alper Avcı: 'Hedefimiz için iç sahada kaybetmemeliyiz' - Son Dakika

Alper Avcı: "Hedefimiz için iç sahada kaybetmemeliyiz"

6 saat önce

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alperz Acvı, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazandıkları Amed Sportif maçının anlam kazanması için Kırklarelispor'u yenmeleri gerektiğini söyledi.

Alper Avcı:

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alperz Acvı, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazandıkları Amed Sportif maçının anlam kazanması için Kırklarelispor'u yenmeleri gerektiğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Teknik Direktör Alper Avcı, rakiplerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda saygı duyulacak işlere imza attığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta kazandığımız Amed maçının anlam kazanması için Kırklarelispor'u yenmemiz gerekiyor. Rakibimiz Ziraat Türkiye Kupası'nda saygı duyulacak işlere imza attı. Ligdeki konumu ve oynadıkları Fenerbahçe maçının bizim maça etki etme ihtimali bizi yanıltmamalı. Ligde az gol yiyen ama az gol atan bir ekip. Bizler sahada kendi oyun anlayışımızı rakibimize kabul ettirmek zorundayız. İstediğimiz hedefe ulaşmamız için kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız. Play-off için iç sahada puan kaybetmemeliyiz. Savunma anlamında hata yapmadan hücumda üretkenliğimizi devam ettirmeliyiz. Kazanmak istediğimizi sahaya yansıtmalıyız. Taraftarımızın da desteği ile maçtan galip ayrılmak istiyoruz" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kırklarelispor, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:10:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alper Avcı: "Hedefimiz için iç sahada kaybetmemeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]