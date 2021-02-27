Alper Biçen BBL bünyesine katıldı!

Yaptığı NBA 2K yayınlarıyla büyük bir etkileşim elde eden Alper Biçen BBL bünyesine katıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu!
Twitter'da yaptığı paylaşımı ise "." başlığıyla paylaştı! BBL Academy ise aynı zamanda toplamda 23 adet yayıncıyı bünyesine katmış oldu. Ekibin detaylı listesi ise şu şekilde:
Zelal Işıl Özdemir
Süha Oya
Sude Eda Bozkurt
Sıla Alagöz
Serkan Kaya & Hasan Taş
Selin Müftüoğlu
Pınar Karahan
Pelin Bağcaz
Nida Uygungül
Mert Öztürk
İlayda Şaşmaz
Halilcan Çayan
Furkan Kuş
Furkan Dağ
Etkin Yetkin
Eren Yazıcı
Duru Batır
Doğancan Gümüş
Beyza Yiğitsoy
Beyza Cengiz
Aybars Algan
Arda Can Özel
Alper Alp
BBL Academy için başlangıç olan bu maratonun ileride neler getireceği ise henüz bilinmezliğini koruyor. BBL ekibinin espor takımıyla yaptığı başarıları göz önünde bulundurunca Academy'nin de başarılı olacağından şüphemiz yok.
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