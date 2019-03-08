Alper'den Şampiyona Tebrik

Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, seçim gezilerinde dur durak bilmiyor.

Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, seçim gezilerinde dur durak bilmiyor.



Yamanlı 'Köyler Ligi' futbol turnuvasında birinci olan Yenidere Romanspor futbol takımını ziyaret eden Alper, yönetim ve oyuncuları tebrik ederek kupa sevincini paylaştı. Romanspor'un turnuvada büyük başarı gösterdiğini belirten Alper, "Seçim gezimizde böylesine bir başarıya şahit olmak bizi onurlandırdı. Bu başarının sürekliliğini bekliyorum" dedi. - BURSA

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