Son Dakika Haberleri: Alper'den Şampiyona Tebrik

Alper'den Şampiyona Tebrik

38 dakika önce

Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, seçim gezilerinde dur durak bilmiyor.

Alper'den Şampiyona Tebrik, System.String[]
Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, seçim gezilerinde dur durak bilmiyor.

Yamanlı 'Köyler Ligi' futbol turnuvasında birinci olan Yenidere Romanspor futbol takımını ziyaret eden Alper, yönetim ve oyuncuları tebrik ederek kupa sevincini paylaştı. Romanspor'un turnuvada büyük başarı gösterdiğini belirten Alper, "Seçim gezimizde böylesine bir başarıya şahit olmak bizi onurlandırdı. Bu başarının sürekliliğini bekliyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İddialarına Yanıt Verdi Galatasaray, Sezon Sonunda Bazı Oyuncular ile Yolların Ayrılacağı İddialarını Yalanladı

Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:28:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alper'den Şampiyona Tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]