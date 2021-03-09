Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer - Son Dakika

Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer

09.03.2021 10:47
Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi"nde, eğitmenliği üstlenen yönetmen ve senarist Özcan Alper, deneyimlerini paylaştı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi"nde, eğitmenliği üstlenen yönetmen ve senarist Özcan Alper, deneyimlerini paylaştı. Hikayede farklı pencereler açılmasının altını çizen Alper, filmin temelinin iyi senaryodan geçtiğini söyledi.

Nilüfer Belediyesi'nin Misi Akademi etkinlikleri kapsamında düzenlediği, "Bir Fikirden Senaryoya, Senaryo Yazarlığı Atölyesi"nde yönetmen ve senarist Özcan Alper, çevrimiçi olarak katılımcılarla buluşmaya devam ediyor.

Yoğun başvuru dönemi sonrası sınırlı sayıda katılımcı ile başlayan eğitimlerde bu hafta da sinopsis adı verilen film konularının yazılı özetlerinin paylaşıldığı metinler üzerinden yazım teknikleri ele alındı. Atölye boyunca Özcan Alper, bir fikrin senaryoya dönüşmesi, senaryo yazma teknikleri hakkında bilgi verdi.

Bir konuyu yazarken iyi araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Özcan Alper, "Hikayenizi yazarken ilk aklınıza gelene yoğunlaşmayın. Hikayenize farklı pencereler açın ve politik, felsefik, mekansal açıdan bakın. Kötü senaryodan iyi film çıkmaz, ama iyi senaryodan kötü film çıkar. Bunun örneklerini çok gördük. Filmin temeli iyi senaryodan geçer" dedi.

Senaristin projesinde iddialı olması gerektiğinin altını çizen Özcan Alper, "Bizim coğrafyamızda gerçeğin önüne geçemezsin. Gerçeğin ötesine geçersek kalıcı bir şey ortaya çıkarırız. Zaten sanatsal gerçeklilik de budur. Gerçeği olduğu gibi anlatırsan istenen başarıya ulaşamazsın. Sinemacı olaylara nerden bakacağını nasıl anlatacağını iyi bilmeli. Çalışmanızda mekan, karakter, hava çok detaylı anlatılmalı. Tema iyi vurgulanmalı. Önce karakterini seçeceksin ve onun üzerine motive olacaksın" diye konuştu.

Özcan Alper, senaryoda konunun çok açık ve net anlatılmasına da değinerek, hikayede gizem olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. - BURSA

Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer
Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Alper: Filmin temeli iyi senaryodan geçer - Son Dakika


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