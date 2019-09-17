Son Dakika Haberleri: Alper Kaan Karakaya'dan jimnastikte ikincilik
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Alper Kaan Karakaya'dan jimnastikte ikincilik

6 dakika önce

Malatyalı jimnastik sporcusu Alper Kaan Karakaya, katıldığı şampiyonada ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Alper Kaan Karakaya'dan jimnastikte ikincilik, System.String[]

Malatyalı jimnastik sporcusu Alper Kaan Karakaya, katıldığı şampiyonada ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.


Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 13 - 15 Eylül tarihleri arasında Samsunda düzenlenen, Artistik Jimnastik 1. Lig 2. hafta Final Müsabakalarında Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Alper Kaan Karakaya ferdi sıralamada Türkiye 2'ncisi oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Samsunda düzenlenen, Artistik Cimnastik 1. Lig 2. Hafta Final Müsabakalarında Malatya sporcumuz Alper Kaan KARAKAYA Türkiye 2.'si olması bizleri oldukça mutlu etti, sporcumuzu ve ailesini tebrik, eder başarılarının devamı dilerim" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Alper Kaan, Karakaya, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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