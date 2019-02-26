Son Dakika Haberleri: Alper Kul, Bkm Mutfak'ın Organize Ettiği Anadolu Turnesini Tamamladı

Alper Kul, Bkm Mutfak'ın Organize Ettiği Anadolu Turnesini Tamamladı

53 dakika önce

Kul, turne kapsamında sahneye çıktığı şehirlerde gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek yeni turne programları yapmaya hazırlanıyor.

Alper Kul, Bkm Mutfak'ın Organize Ettiği Anadolu Turnesini Tamamladı, System.String[]

Alper Kul, eşi Aylin Kontente'nin ilk hamilelik döneminde baba olma sürecini öğrenmeye çalışan bir babanın yaşadıklarını 'Hamileyim' adıyla tek kişilik oyun haline getirmişti. Kul, eşinin hamilelik ve loğusa döneminde, doğum sırasında, çocuğunu ilk kez kucağına aldığı anda, çocuğunun uyamamasıyla uykusuz geçen gecelerde bir adamın yaşadıklarını 'Hamileyim'de hikâyeleştirerek seyirciyle paylaşmıştı.

Alper Kul, büyük ilgi gören 'Hamileyim'i sahnelemeye devam ederken eşinin ikinci kez hamile kalmasıyla bir yandan ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadı diğer yandan 'Hamileyim'i 'Alper Yine Hamileyim' adıyla revize etti.

Alper Kul, BKM Mutfak tarafından organize edilen 'Alper Yine Hamileyim' için çıktığı Anadolu turnesini tamamladı. Kul, 'Alper Yine Hamileyim'in Anadolu turnesinde Malatya, Diyarbakır, Batman, Van ve Marmaris'te sahneye çıktı.

'Alper Yine Hamiyleyim'i daha önce İstanbul ve yurt dışında sahneleyen Alper Kul, Anadolu turnesinde de gördüğü ilgiden oldukça mutlu oldu. Anadolu'daki şehirlerde de seyircilerin ilgisinin kendisine şevk verdiğini "Sahneye çıktığım her şehirdeki vatandaşlarımız sağ olsunlar oyuna büyük ilgi gösterdi. O ilgi beni mutlu ederken çalışmalarım için şevk verdi. Onlarla bir arada olmak keyifliydi. En yakın zamanda başka şehirleri de kapsayacak yeni bir turne için çalışıyorum" sözleriyle dile getiren Kul, diğer şehirleri de kapsayacak yeni bir Anadolu turnesi için hazırlıklarına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:56 Kaynak: Bültenler

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