Alper Pirşen'den Vedat Muriqi açıklaması: Gülünç! - Son Dakika
Son Dakika Spor Alper Pirşen'den Vedat Muriqi açıklaması: Gülünç! - Son Dakika Spor

Alper Pirşen'den Vedat Muriqi açıklaması: Gülünç!

6 saat önce

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Kayserispor mücadelesinin ardından sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alper Pirşen'den Vedat Muriqi açıklaması: Gülünç!, System.String[]

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Kayserispor mücadelesinin ardından sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Vedat Muriqi'nin PFDK'ya sevk edilmesi hakkında 'gülünç' yorumunu yapan Pirşen, Tahkim Kurulu ile yaptıkları toplantının ise verimli geçtiğini ancak hiçbir sonucun garanti olmadığını söyledi.


Alper Pirşen'in açıklamaları şu şekilde:


"Toplantıdan sonra Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edildiğini öğrendik. Fenerbahçe kaç cephede savaşabiliyor diye bizi test ediyorlar. Biz 15 cephede de savaşırız. Tahkim Kurulu ile yaptığımız toplantı verimli geçti. Kulüp Lisans Kurulu'nun bize sormadığı detay sorularını onlar sordular. Verimli toplantıydı ama garanti sonuç çıkacağını söylemek şu an itibariyle kolay değil. Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edilmesi gülünç bir durum. Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı. Nedense Fenerbahçe'de oluyor."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:27 
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