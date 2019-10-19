Alper Pirşen: Dünya futbolunda olmayacak şeylerle karşılaşıyoruz

İşte Alper Pirşen'in açıklamaları;



Hukukta kararlar veriliyor. Bağlayıcı kararlar için yapabileceğiniz bir şey yok. Bu süreçte tüm mücadelemizi verdik.



AÇIKLAMADAN RAHATSIZ OLDUK



Federasyon bir karar verecekti. Daha biz başvuru yapmadan MHK Başkanı çıkıp 'Kural hatası yoktur' diye bağlayıcı bir açıklama yaptı. Sonrasında 'Ben karar merci değilim' dedi. Bu noktada keskin bir görüş vermek, o makamın yapmaması gereken bir şeydi. Bundan çok rahatsız olduk ve dile getirdik. Hatta başkanın, toplantılarda yer almaması gerektiğini söyledik. Ancak görmezden gelindi. Bir hakim, davadan önce bir görüş bildirdiyse o davada karar veremiyor olması gerekir. Kulüp olarak bundan çok rahatsız olduk. Ancak onun başkanlığını yaptığı heyet, kararı verdi. Dünya futbolunda olmayacak şeylerle karşılaşıyoruz.



BİRİLERİ YÖNLENDİRME YAPTI



Birileri bu kararın böyle çıkması için yoğun çaba gösterdiğini anlıyoruz. TFF'nin yaptığı toplantıda konuşmalar bile dışarı sızdırıldı. Birileri yönlendirme yapmak istiyordu. Her şeyi üst üste koyduğumuzda anormal bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Birileri kararın böyle çıkması için yoğun çaba gösteriyor. Biz buradan bunu anladık. Bazı üst düzey profesyonellerin kararı manipüle etmek için pazar günü haber yaptırıp salı günü olacak programı yaptırmamak için propaganda yaptığını duyuyoruz. Ardından yöneticilerimizi arayıp ya karar zaten böyle değil mi deyip yönlendirici sorular sorduğunu duyuyoruz.



IFAB'A SORDUK ANCAK...



Tahkim Kurulu'na başvuru yapmak için dosyayı görmek istedik. Bizim aleyhimize olduğu iddia edilen bir IFAB görüşü vardı. IFAB'a bunu sorduk ancak yazılı bir görüş yapmadıklarını bize bildirdiler. Alın size bir şüphe daha. Acaba yazılı bir rapor almaktan mı kaçındılar. Federasyon bize yazılı bir görüş aldıklarını söyledi. O zaman siz bu görüşü beğenmediniz. Akıllara bunlar geliyor.



İKİ FARKLI RAPOR VARDI



Taç atışının uyarıdan sonra doğru yerden yapıldığı söylendi. Taç atışının iki kez yapıldığını bile tespit etmemişler. Biz burada bir şüpheye düştük. Konu zaten taç atışının iki kez yapılmasıydı. MHK'nın raporlarını istedik, bize son gün verdiler. Raporları incelediğimizde dehşete düştük. Müsabakada 6 tane görevli var. Bunların 4'ü taç atışının bir kez yapıldığını söylüyor, iki kişi ise tam tersi yönünde rapor veriyor. Bu farklılığa bile kimse dikkat etmiyor. MHK bunu hiç değerlendirmemiş. Neden teknik incele yapılmamış?



RAHATSIZ EDEN SÜREÇ



Aut atışı kuralını günlerce araştırdım. Konuyu çok basit indirgedik ve Tahkim Kurulu'na başvurumuzu yaptık. Teknik olarak bilirkişinin pozisyonlar hakkında bilgi vermesini istedik. Hatta tarafsız biri olmasını talep. Ancak bunun reddettiler ve karar verdiler. Konuyu bizi rahatsız eden verilen karar değil, süreç oldu. Bizim eleştirdiğimiz kişiler hukukçular değil.



KARARDAN MEMNUN DEĞİLİZ



Bir taç için maç mı tekrarlanır diyorlar. Taç atışını artık hafife almamak lazım. Avrupa'da taç için antrenör görevlendiriliyor. Ortada hatalı bir uygulama varsa maçın tekrarı gerekir. Taç olması bir şeyi değiştirmez. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu şüphelerle ülke futbolu olarak sıkıntı yaşarız. Futbola tam bir güven olmasını istiyoruz. Karardan memnun değiliz ama saygı duymak zorundayız.