Alper Potuk'a Antalyaspor ve Kasımpaşa'dan sonra Göztepe de talip - Son Dakika

Alper Potuk'a Antalyaspor ve Kasımpaşa'dan sonra Göztepe de talip

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir ekip kurmak için düğmeye basan Göztepe yönetimi rotasını yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi.

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir ekip kurmak için düğmeye basan Göztepe yönetimi rotasını yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi. Orta sahada Mossoro ile yolarını ayırmaya hazırlanan, Başakşehir'den de Soner Aydoğdu'nun bonservisini alamayan Göz-Göz yönetimi, Fenerbahçe'den Alper Potuk'u yeniden gündemine aldı. Sarı - kırmızılılar daha önce de talip olduğu yıldızın kapısını bu kez cazip bir teklifle çaldı.

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ALPER POTUK, GÖZTEPE'YE DAHA YAKIN


İlk yarıda kadro dışı kaldığı Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan 29 yaşındaki on numara bu kez Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, düşünmek için süre isteyen yıldız isim için imkanlarını seferber etti.


ANTALYASPOR VE KASIMPAŞA DA İSTİYOR


Süper Lig'den Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın da talip olduğu yıldız için Göztepe'nin bir adım daha öne çıktığı öğrenildi. Eskişehir altyapısında yetişen ve A takıma kadar yükselen Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte 7 sezondur forma giyen Alper istikrarıyla dikkat çekti.


SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR


Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alper Potuk'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi sürüyor. Göztepe yönetimi, tecrübeli orta sahadan gelecek habere göre sarılacivertli ekiple temasa geçecek. Alper, F. Bahçe ile 2013-2014 sezonunda lig, 2014- 2015'te ise Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.


5 MAÇTA OYNADI


Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Alper Potuk, bu sezon Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev aldı. 29 yaşındaki yıldız isim bu süreçte sadece 106 dakika şans bulurken sadece Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. (Yeni Asır)


Antalyaspor, Alper Potuk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:42 

Son Dakika Spor Alper Potuk'a Antalyaspor ve Kasımpaşa'dan sonra Göztepe de talip - Son Dakika Spor
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