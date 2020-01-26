Alper Potuk adım adım Çaykur Rizespor'a - Son Dakika
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Alper Potuk adım adım Çaykur Rizespor'a

6 saat önce

Sarı lacivertli takımda bir süredir takım arayışlarını sürdüren ve Başakşehir maçı kadrosunda da yer almayan Alper Potuk, eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Alper Potuk adım adım Çaykur Rizespor'a, System.String[]

Sarı lacivertli takımda bir süredir takım arayışlarını sürdüren ve Başakşehir maçı kadrosunda da yer almayan Alper Potuk, eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.


Kiralık olacağı belirtilen anlaşmanın kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.


Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal dün yaptığı açıklamada, Alper Potuk transferini büyük ölçüde tamamladıklarını açıklamıştı.


Sezon başında yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta forma yansı bulabilmişti.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Alper Potuk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:38 
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