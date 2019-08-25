Son Dakika Haberleri: Alper potuk formayı istiyor
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Alper potuk formayı istiyor

1 saat önce

Fenerbahçe'de Alper Potuk izin gününde de çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk izin gününde de çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde indirime giden, eski günlerindeki hırslı ve başarılı performansına dönmek isteyen Alper Potuk, sarı-lacivertli ekibin izinli olduğu pazar günü çalışmalarına Samandıra'da devam etti. Salonda bireysel olarak çalışmalarına devam eden Alper Potuk, eski formunu yakalarak formayı almak istiyor.
Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek takımına olan sevgisi göstermişti.


Alper Potuk, Fenerbahçe, Samandıra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:48 Kaynak: DHA
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