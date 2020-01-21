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Alper Potuk için iki transfer teklifi! Son dakika Fenerbahçe haberleri
6 saat önce
Oyuncu gönderip maaş bütçesini azaltmak isteyen Fenerbahçe'de, Alper Potuk'un kiralanması gündemde.
Oyuncu gönderip maaş bütçesini azaltmak isteyen Fenerbahçe'de, Alper Potuk'un kiralanması gündemde...
Sabah'ın haberine göre yönetim milli futbolcuya, "Yarım sezonluk kiralık git, sen futbol oyna, biz de maaş yükünü azaltalım" önerisinde bulundu.
Sezon başı fiyatında 9.9 milyon TL'lik ücretinde indirim yapan ve sezonluk 6 milyon TL alan Alper Potuk'a, Konyaspor ve Alanyaspor'dan teklifler olduğu, oyuncunun düşünmek için süre istediği gelen bilgiler arasında.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:27
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