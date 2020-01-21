Alper Potuk için iki transfer teklifi! Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Alper Potuk için iki transfer teklifi! Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son Dakika Spor

Alper Potuk için iki transfer teklifi! Son dakika Fenerbahçe haberleri

6 saat önce

Oyuncu gönderip maaş bütçesini azaltmak isteyen Fenerbahçe'de, Alper Potuk'un kiralanması gündemde.

Alper Potuk için iki transfer teklifi! Son dakika Fenerbahçe haberleri, System.String[]

Oyuncu gönderip maaş bütçesini azaltmak isteyen Fenerbahçe'de, Alper Potuk'un kiralanması gündemde...


Sabah'ın haberine göre yönetim milli futbolcuya, "Yarım sezonluk kiralık git, sen futbol oyna, biz de maaş yükünü azaltalım" önerisinde bulundu.


Sezon başı fiyatında 9.9 milyon TL'lik ücretinde indirim yapan ve sezonluk 6 milyon TL alan Alper Potuk'a, Konyaspor ve Alanyaspor'dan teklifler olduğu, oyuncunun düşünmek için süre istediği gelen bilgiler arasında.


Alper Potuk, Fenerbahçe, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:27 
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