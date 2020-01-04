Alper Potuk paylaşılamıyor! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Alper Potuk paylaşılamıyor! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son Dakika Spor

Alper Potuk paylaşılamıyor! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

6 saat önce

Şu ana kadar kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Alper Potuk'u, Süper Lig takımları paylaşamıyor.

Alper Potuk paylaşılamıyor! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, System.String[]

Şu ana kadar kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Alper Potuk'u, Süper Lig takımları paylaşamıyor.


Başta Malatyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor olmak üzere Çaykur Rizespor'un da Alper'e talip olduğu, ara transferde bu futbolcuyu renklerine katmak için Sarı-Lacivertli yönetimle masaya oturmaya hazır oldukları öğrenildi.


Ancak Alper cephesi ise bu transfer söylentilerini yalanlıyor, "Ben bu aşamada takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Şampiyonluk için elimden geleni yapmak istiyorum" diyor. (Fanatik)

Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Alper Potuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:33 
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