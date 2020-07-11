Alper Potuk'tan eleştirilere tepki - Son Dakika

Alper Potuk'tan eleştirilere tepki

"Yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum" - Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, yeni yabancı kuralı sonrasında kendisine eleştiride bulunanlara tepki gösterdi.

"Yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum"

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı

- Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, yeni yabancı kuralı sonrasında kendisine eleştiride bulunanlara tepki gösterdi.

10 yılda 300'ün üzerinde maç oynadığını dile getiren Alper Potuk, şu aldığı eleştirileri kabul etmediğini söyledi.Alper Potuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız oyuncunun arasında, 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben sustukça yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı. Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım; ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar ne de devre arasında 2,5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim. Evet haklılar; Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim. Özetle, şu şartlarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir!"


Alper Potuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alper Potuk'tan eleştirilere tepki - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:29 İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya göndermeli 15 Temmuz Mehteri paylaşımı 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya göndermeli 15 Temmuz Mehteri paylaşımı
22:29
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 22:35:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alper Potuk'tan eleştirilere tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]