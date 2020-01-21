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Alper Potuk transferinde iki ihtimal!
6 saat önce
Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolculardan biri de Alper Potuk... Oyuncu gönderip maaş bütçesini azaltmak isteyen F.Bahçe'de, Alper Potuk'un kiralanması gündemde.
Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolculardan biri de Alper Potuk... Oyuncu gönderip maaş bütçesini azaltmak isteyen F. Bahçe'de, Alper Potuk'un kiralanması gündemde.
Yönetim milli futbolcuya, "Yarım sezonluk kiralık git, sen futbol oyna, biz de maaş yükünü azaltalım" önerisinde bulundu. Sezon başı fiyatında indirim yapan Alper'e, Konya ve Alanya'dan teklifler olduğu, oyuncunun düşünmek için süre istediği gelen bilgiler arasında.
Unutulmaz Sergen Yalçın sözleri;
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:01
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