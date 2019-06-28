Son Dakika Haberleri: Alper Potuk'un tezkere sevinci
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Alper Potuk'un tezkere sevinci

47 dakika önce

BURDUR'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.

Alper Potuk'un tezkere sevinci, System.String[]



BURDUR'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.
Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bu sabah Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Alper Potuk'u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi. Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise "Gururluyuz, mutluyuz. Allahımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için" dedi.
Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:29 Kaynak: DHA
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