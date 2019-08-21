Son Dakika Haberleri: Alper Potuk, yenilenen sözleşmesini imzaladı
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Alper Potuk, yenilenen sözleşmesini imzaladı

1 saat önce

Fenerbahçe'de kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında indirime giden Alper Potuk, bu kapsamda yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.

Alper Potuk, yenilenen sözleşmesini imzaladı, System.String[]

Fenerbahçe'de kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında indirime giden Alper Potuk, bu kapsamda yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktör Damien Comolli de hazır bulundu. Bu imzayla Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar Fenerbahçe ile devam eden mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak yenilendi.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, "Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" diye konuştu.

Alper Potuk, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:00 Kaynak: DHA
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