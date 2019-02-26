Alper Rende Kimdir?

Alper Rende kimdir?

Alper Rende kimdir? Eğlenceli videolarıyla evimizin sempatik youtuberı olmuş Alper Rende'yi vinedan hatırlayan da var, youtube kanalını severek takip etmeye devam eden de. Alper de çektiğimiz bu videoyu izleyip kanalında bir tepki videosu yayınlayacak. Onu da izlemeyi unutmayın!

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