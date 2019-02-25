Son Dakika Haberleri: Alper Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

Alper Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

1 saat önce

Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper seçim çalışmalarına hız verdi.

Alper Seçim Çalışmalarına Hız Verdi, System.String[]
Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper seçim çalışmalarına hız verdi.

Meclis üyesi adayı Metin Yılmaz ve partililer ile birlikte seçim gezisi kapsamında köyleri dolaşan Alper'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Alper yaptığı açıklamada, " Mustafakemalpaşa'ya hizmet için yola çıktık, vatandaşımızın beklenti ve taleplerini çok iyi biliyoruz. Meclis üyesi aday arkadaşlarımızla birlikte, köy ve mahalle ziyaretlerimiz sürüyor. İlçemiz için dur durak bilmeden çalışacağız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Orhan Alper, belediye başkan adayı, Demokrat Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:40:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alper Seçim Çalışmalarına Hız Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]