Alper Seçim Çalışmalarına Hız Verdi
1 saat önce
Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper seçim çalışmalarına hız verdi.
Demokrat Parti
Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper
seçim çalışmalarına hız verdi.
Meclis üyesi adayı Metin Yılmaz ve partililer ile birlikte seçim gezisi kapsamında köyleri dolaşan Alper'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Alper yaptığı açıklamada, " Mustafakemalpaşa
'ya hizmet için yola çıktık, vatandaşımızın beklenti ve taleplerini çok iyi biliyoruz. Meclis üyesi aday arkadaşlarımızla birlikte, köy ve mahalle ziyaretlerimiz sürüyor. İlçemiz için dur durak bilmeden çalışacağız" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:55 Kaynak: İHA
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