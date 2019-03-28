Son Dakika Haberleri: Alper Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

Alper Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

26 dakika önce

Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyesi Metin Yılmaz ve teşkilat üyeleri ile birlikte seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

Alper Seçim Çalışmalarına Hız Verdi, System.String[]
Demokrat Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyesi Metin Yılmaz ve teşkilat üyeleri ile birlikte seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

Mahalle ve köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Orhan Alper, " Köylümüzün sıkıntılarını da ne istediğini de çok iyi biliyorum. Onların yaşadığı sıkıntıları bizler de çekiyoruz. Köylerin en büyük sıkıntısı su ve ulaşım. Belediye başkanlığını kazandığımız taktirde Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma içinde olarak, ivedi bir şekilde sorunları çözme çabası içine gireceğiz. Ayrıca her ayın belli günlerinde mahalle muhtarlarıyla toplanıp, fikir alış verişinde bulunacağız" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:45 Kaynak: İHA

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