Alper Taş: Beyoğlu Rantçıların Değil, Emekçilerin Belediyesi Olacak
58 dakika önce
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın mahalle ziyaretleri yaklaşan yerel seçimler öncesi artarak sürüyor.
Örnektepe mahallesinde düzenlenen halk buluşmasına katılan Alper Taş, "Türkiye ekonomik bir kriz yaşıyor ve bu kriz gittikçe derinleşiyor. Krize karşı belediye olarak halkımızı koruyacak önlemler alacağız. Bizim belediyemiz rantçıların belediyesi olarak değil; emekçilerin, yoksulların, işçilerin belediyesi olarak anılacak" dedi.
"Kenstsel Dönüşümde halkın çıkarı esastır"
Örnektepe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada Örnektepe'nin mevcut belediye tarafından kenarda bırakılmış, unutulmuş ve itilmiş bir bölge olduğuna dikkat çeken Alper Taş, "Örnektepe'yi adına uygun örnek bir mahalle haline getireceğiz. Bu mahallede yaşadınız, yaşıyorsunuz ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceksiniz. Bölgedeki imar sorununu çözecek, kentsel dönüşümü halkın çıkarlarına uygun bir şekilde yerinde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:11 Kaynak: Bültenler
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