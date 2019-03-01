Son Dakika Haberleri: Alper Taş, Kasımpaşa Stadı'nda Maç İzledi

Alper Taş, Kasımpaşa Stadı'nda Maç İzledi

20 dakika önce

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Kasımpaşalı taraftarların daveti üzerine Kasımpaşa Stadı'nda maç izledi.

Alper Taş, Kasımpaşa Stadı'nda Maç İzledi, System.String[]

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı"na katılan Alper Taş, daha sonra İstanbul Barosu'nu ziyaret etti.

TARAFTARLARLA İÇ İÇE

Akşam saatlerinde ise Alper Taş, Kasımpaşalı taraftarların daveti üzerine Kasımpaşa Stadı'nda Türkiye Kupası çeyrek final maçı olan Kasımpaşa- Akhisar Belediyespor karşılaşmasını izledi. Maçı taraftarlarla birlikte Kapalı D Blok'ta izleyen Alper Taş, Kasımpaşa'nın 37'nci dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

AİLE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Maçın ardından Hacıahmet Mahallesi'nde bir aileye ziyaret gerçekleştirildi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette komşular da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:05 Kaynak: Bültenler

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