Alper Taş, Kasımpaşa Stadı'nda Maç İzledi
20 dakika önce
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Kasımpaşalı taraftarların daveti üzerine Kasımpaşa Stadı'nda maç izledi.
CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı"na katılan Alper Taş, daha sonra İstanbul Barosu'nu ziyaret etti.
TARAFTARLARLA İÇ İÇE
Akşam saatlerinde ise Alper Taş, Kasımpaşalı taraftarların daveti üzerine Kasımpaşa Stadı'nda Türkiye Kupası çeyrek final maçı olan Kasımpaşa- Akhisar Belediyespor karşılaşmasını izledi. Maçı taraftarlarla birlikte Kapalı D Blok'ta izleyen Alper Taş, Kasımpaşa'nın 37'nci dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
AİLE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Maçın ardından Hacıahmet Mahallesi'nde bir aileye ziyaret gerçekleştirildi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette komşular da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:05 Kaynak: Bültenler
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