Alper Taşdelen: Çadırları Hızlıca Halka Ulaştırmak Yerine Ticaretini Yapan Bir Holdinge Ayrıcalık Tanıyamayız. Kızılay'dan Giysi Kutularını... - Son Dakika
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Alper Taşdelen: Çadırları Hızlıca Halka Ulaştırmak Yerine Ticaretini Yapan Bir Holdinge Ayrıcalık Tanıyamayız. Kızılay'dan Giysi Kutularını...

28.02.2023 18:55
Alper Taşdelen: Çadırları Hızlıca Halka Ulaştırmak Yerine Ticaretini Yapan Bir Holdinge Ayrıcalık Tanıyamayız. Kızılay'dan Giysi Kutularını...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay'dan, ilçe sınırları içinde yer alan giysi kutularını kaldırmasını istedi. Taşdelen, "Kızılay'ı kamusal bir yardım derneği zannettiğimiz için, ilçemize kullanılmış giysi toplama kutuları koymasına izin vermiştik. Çadırları hızlıca halka ulaştırmak yerine ticaretini yapan bir holdinge ayrıcalık tanıyamayız. Kızılay'dan giysi kutularını kaldırmasını istiyoruz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay'dan, ilçe sınırları içinde yer alan giysi kutularını kaldırmasını istedi. Taşdelen, "Kızılay'ı kamusal bir yardım derneği zannettiğimiz için, ilçemize kullanılmış giysi toplama kutuları koymasına izin vermiştik. Çadırları hızlıca halka ulaştırmak yerine ticaretini yapan bir holdinge ayrıcalık tanıyamayız. Kızılay'dan giysi kutularını kaldırmasını istiyoruz" dedi.
Alper Taşdelen, giysi kutularına konulan kıyafetlerin uluslararası bir şirkete satıldığının ortaya çıkmasının ardından, Kızılay'a Çankaya'daki giysi kutularını kaldırma çağrısında bulundu. Taşdelen, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kızılay'ı kamusal bir yardım derneği zannettiğimiz için, ilçemize kullanılmış giysi toplama kutuları koymasına izin vermiştik. Çadırları hızlıca halka ulaştırmak yerine ticaretini yapan bir holdinge ayrıcalık tanıyamayız. Kızılay'dan giysi kutularını kaldırmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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Alper Taşdelen: Çadırları Hızlıca Halka Ulaştırmak Yerine Ticaretini Yapan Bir Holdinge Ayrıcalık Tanıyamayız. Kızılay'dan Giysi Kutularını... Alper Taşdelen: Çadırları Hızlıca Halka Ulaştırmak Yerine Ticaretini Yapan Bir Holdinge Ayrıcalık Tanıyamayız. Kızılay'dan Giysi Kutularını... Chp, Kızılay'ın Çadır ve Gıda Satışıyla İlgili Araştırma Önergesinin Bugün TBMM'de Görüşülmesini Önerdi; AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi Chp, Kızılay'ın Çadır ve Gıda Satışıyla İlgili Araştırma Önergesinin Bugün TBMM'de Görüşülmesini Önerdi; AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi

Alper Taşdelen, Çankaya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alper Taşdelen: Çadırları Hızlıca Halka Ulaştırmak Yerine Ticaretini Yapan Bir Holdinge Ayrıcalık Tanıyamayız. Kızılay'dan Giysi Kutularını... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alper Taşdelen: Çadırları Hızlıca Halka Ulaştırmak Yerine Ticaretini Yapan Bir Holdinge Ayrıcalık Tanıyamayız. Kızılay'dan Giysi Kutularını... - Son Dakika
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